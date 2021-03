Cidades Dono de açougue é morto a tiros no Parque Amazônia, em Goiânia Vítima e a mulher estavam fechando o estabelecimento quando uma pessoa em um veículo passou e efetuou os disparos

O dono de um açougue, de 49 anos, localizado no Parque Amazônia, em Goiânia, foi morto a tiros na noite do último sábado (20). Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima e a mulher estavam fechando a casa de carnes quando uma pessoa passou em um veículo e disparou contra o homem, que morreu no local. À polícia, a mulher relatou que o esposo vinha sofrendo ameaças. Não há...