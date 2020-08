Atualizada às 10h11.

Morreu na manhã desta quinta-feira (20), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital dos Acidentados, em Goiânia, o empresário Antônio de Souza Almeida, de 70 anos. Durante quase 40 anos ele administrou ao lado dos irmãos a gráfica e editora Kelps, que já colocou no mercado aproximadamente 40 mil títulos literários.

Antônio Almeida descobriu um câncer, mieloma múltiplo há 36 dias e vinha fazendo quimioterapia. O procedimento afetou a função renal e houve necessidade de hemodiálise. Logo em seguida ele acabou contraindo Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus (Sars-Cov-2), o que piorou muito seu estado de saúde. O empresário ficou internado 12 dias, nove deles entubado na UTI.

🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença

Antônio Almeida era uma das pessoas mais atuantes no meio cultural goiano, respeitado como um mecenas da área. Ele nasceu numa fazenda, no município de Rio Verde, e mesmo com poucos estudos, assim como seus irmãos, criaram uma gráfica e uma editora que vem abrigando a produção literária de um grande número de escritores. Ele era vice-presidente da Federação das Industrias do Estado de Goiás (Fieg), diretor administração da Associação Brasileira da Indústria Gráfica e presidente do Sindicato das Industrias Gráficas do Estado de Goiás.

O empresário também estava à frente do Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde (Ibraceds), organização civil que administra mais de 30 escolas técnicas em várias localidades de Goiás.

A morte de Antônio Almeida repercutiu de imediato nas redes sociais. Seu irmão, Valdeci Almeida, com quem dividia sala e a gestão da Editora Kelps, disse ao POPULAR que todos da família Kelps estão profundamente abalados. “Estamos transtornados. Foi uma perda enorme para nós”.

Antônio deixa a mulher Uilma, dois filhos, Dênia e Leandro, e três netos. Ele é o segundo de uma prole de 9 irmãos gerados pelo casal João Boldrin de Almeida e Joana Barros de Almeida. O casal perdeu um dos filhos com 20 anos.