Vida Urbana Domingo marcado por celebrações nas igrejas goianas Desde as primeiras horas do domingo (21), famílias lotaram igrejas para eventos em comemoração a uma das datas mais importantes do Cristianismo

A exemplo do mundo inteiro, milhares de pessoas lotaram as paróquias da região metropolitana de Goiânia neste domingo para celebrar a Páscoa. Considerada uma das mais importantes festas do Cristianismo, a data, que significa passagem, celebra a ressurreição de Jesus Cristo após sua crucificação. É por isso que o recomeço, a alegria e o sentido da nova vida são revere...