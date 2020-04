Cidades Domingo de Ramos tem bênção nas ruas de Goiânia Tradicional ritual de procissão e missa foram trocadas por celebrações pela internet e amarração de sinal nos portões e sacadas. Semana Santa também terá mudanças

O Domingo de Ramos, tradicionalmente celebrado com procissões e missas no domingo que antecede a Páscoa, precisou ser adaptado para não passar em branco neste ano, enquanto as regras de isolamento social impedem que hajam aglomerações para diminuir o avanço do novo coronavírus (Covid-19). No lugar das caminhadas pelas ruas com galhos nas mãos, a orientação, a quem quisesse...