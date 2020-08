Cidades Dom Pedro Casaldáliga é sepultado em cemitério Karajá, à beira do Rio Araguaia, no Mato Grosso Nascido na Espanha, o religioso conhecido pelo trabalho em defesa aos direitos dos povos indígenas pediu para que, quando morresse, fosse sepultado neste local. Ele morreu no sábado (8), aos 92 anos, em Batatais (SP)

Dom Pedro Casaldáliga, de 92 anos, foi sepultado nesta quarta-feira (12), no Cemitério Karjá de São Félix do Araguaia, à beira do Rio Araguaia, no Mato Grosso. Ele morreu no dia 8 de agosto depois de complicações por conta da idade avançada. O sepultamento ocorreu depois de três velórios, sendo o primeiro em Batatais (SP), para onde foi levado para ter atendimen...