Dois vigilantes são suspeitos de estuprar detentas no presídio de Pontalina

Duas mulheres, de 28 e 34 anos, acusam dois vigilantes temporários (VTs) de estupro em uma sala do Presídio de Pontalina, município localizado a 128 km de Goiânia. Os suspeitos são Túlio Rosa da Silva e Leandro Santana Rezende Chaves. O fato, de acordo com a denúncia, ocorreu em 15 de junho, mas só veio à tona no último dia 5, quando outros servidores relataram o cri...