Cidades Dois suspeitos de envolvimento da execução de vigilante penitenciário e mulher são presos em Goiânia Segundo as investigações, cinco executores foram contratados e após o assassinato fugiram para o Rio de Janeiro, onde foram acobertados por integrantes de uma facção

Foram presos na última semana, dois suspeitos de envolvimento na morte do policial penal Elias de Souza Silva e da esposa dele, Ana Paula Silva Dutra. O crime ocorreu no dia 18 de fevereiro deste ano, próximo ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, assim que o agente saiu do trabalho. Leia também: - Suspeitos da execução de vigilante penitenci...