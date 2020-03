Cidades Dois seguranças são assassinados e duas pessoas baleadas em boate em Itumbiara Confusão teria começado com desentendimento entre cliente e profissionais da casa

Dois seguranças da Boate Live foram assassinados na madrugada deste domingo (8) e outras duas pessoas foram baleadas durante um briga em Itumbiara, no Sul do Estado. Segundo testemunhas, o suspeito teria discutido com os seguranças antes de efetuar os disparos. O caso foi registrado pela Polícia Militar e os dois feridos receberam atendimento no Hospital Municipal. A...