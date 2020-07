Cidades Dois são presos em Nerópolis com carga de medicamento que havia sido furtada Enquanto motorista pernoitava em posto de combustível da capital, carga foi levada. Polícia Civil investiga para prender restante do grupo criminoso

Duas pessoas foram presas na madrugada desta quarta-feira (1) pela Polícia Civil, por receptação de uma carga de medicamentos que havia sido furtada, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo as investigações, o carregamento, avaliado em mais de R$ 1 milhão, saiu de São Paulo e tinha como destino Belém, no Pará. O furto aconteceu em um posto de com...