Cidades Dois novos casos do novo coronavírus em Palmeiras de Goiás, região Oeste do Estado Dois homens que estavam trabalhando em Belém (PA) voltaram para casa com sintomas gripais. Testes foram realizados pelo Lacen-GO

Secretário municipal de Saúde de Palmeiras, a cerca de 100 km de Goiânia, Carlos Mamede usou as redes sociais para informar sobre a confirmação, no município, de dois novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Conforme o secretário, os registros são de dois homens moradores de Palmeiras que estavam a trabalho em Belém (PA) e voltaram para a cidade no último d...