Cidades Dois novos carregamentos de Coronavac e Pfizer chegam a Goiás nesta sexta-feira (13) São 152.060 imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde. Até o momento, 3.393.765 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose no Estado e 1.365.809 já concluíram o ciclo

Na manhã desta sexta-feira (13), Goiás recebe dois novos carregamentos com doses de vacinas contra a Covid-19. O primeiro lote chega ao Aeroporto Internacional de Goiânia às 10h10, com 93.560 unidades da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, para primeira e segunda aplicações. À tarde, às 14h15, chegam 58.500 unidades do imunizante Comirnaty, do laboratório Pfizer, p...