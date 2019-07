Dois acidentes foram registrados na manhã desta quarta-feira (10), no perímetro urbano da BR-153 e deixaram motociclistas feridos. O primeiro registro foi no KM-496,5, no Setor Leste Universitário, nas proximidades do viaduto da Avenida Anhanguera. Por lá, um carro e uma moto colidiram no sentido Goiânia-Aparecida de Goiânia. O veículo de passeio capotou, o motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido no local.

A uma distância de 300 metros do primeiro acidente, outra ocorrência foi registrada no mesmo sentido. No KM-496,2, um engavetamento envolveu uma moto, um carro e um caminhão. O motociclista ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).