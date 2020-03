Os donos de dois motéis em Itumbiara, no Sul de Goiás, foram levados para a delegacia depois de serem flagrados em funcionamento. A delegada Yvve Melo disse que a Polícia Civil está investigando o cumprimento do decreto estadual que impede a abertura de estabelecimentos comerciais que não prestem serviços essenciais, como supermercados e padarias.

Quando a polícia chegou ao local, foram encontrados clientes e funcionários, que trabalhavam normalmente. Os donos dos motéis alegaram a polícia que resolveram abrir as portas porque outros empresários do mesmo segmento não estavam cumprindo as medidas estabelecidas. Disseram ainda que haviam sido orientados por contadores a continuarem as atividades normais.

Depois de serem ouvidos, os empresários assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados. Em caso de denúncias de estabelecimentos que esteja descumprindo a regra, o cidadão pode entrar em contato pelo 193, da Polícia Civil. Goiás segue em isolamento social sob força de decreto assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) para redução dos casos de contágio por coronavírus em Goiás. O Estado tem 65 casos confirmados da doença até agora.