Cidades Dois morrem em colisão entre carro e carreta bitrem na BR-070, em Cocalzinho Após a batida de frente entre os dois veículos, o carro permaneceu na pista e a carreta caiu de uma ribanceira.

Uma batida entre um carro e uma carreta bitrem deixou dois homens mortos na tarde desta quarta (12), no km 34 da BR-070, em Cocalzinho de Goiás, município do Entorno do Distrito Federal (DF). Após a batida de frente entre os dois veículos, o carro permaneceu na pista e a carreta caiu de uma ribanceira. Os dois motoristas, de 26 e 38 anos, morreram no local. Eles n...