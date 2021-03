Cidades Dois morrem em acidentes nas rodovias federais que passam por Goiás Acidentes foram registrados na BR-153, em Anápolis, e na BR-050, em Catalão

Duas pessoas morreram em acidentes neste domingo (14) em rodovias federais que cortam Goiás. Pela manhã, na BR-153, no quilômetro 421, em Anápolis, um homem de 26 anos que seguia no sentido Jaraguá – Anápolis perdeu o controle do veículo e capotou diversas vezes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o carro saiu da pista e foi parar no canteiro central. O moto...