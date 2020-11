Cidades Dois morrem em ações policiais neste domingo em Goiânia Um caso foi registrado no Jardim das Rosas e o outro na Vila Clemente

Duas pessoas morreram em ações policiais neste domingo (23) em Goiânia. Segundo a Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), o primeiro caso foi registrado no Jardim das Rosas. De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe recebeu a informação de que um integrante de um grupo criminoso que traficava drogas na região estaria com várias armas de fogo na casa dele. Policiais foram ...