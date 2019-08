Cidades Dois morrem em ações policiais em Goiânia e Aparecida Homem, ainda não identificado, estava em um carro com registro de roubo quando foi abordado Residencial Jardins do Cerrado 1, na capital

Dois homens morreram em ações policiais entre a noite deste domingo (4) e a manhã desta segunda-feira (5) em Goiânia e em Aparecida. O primeiro caso aconteceu na Avenida Luisa Coimbra Bueno, no Residencial Jardins do Cerrado 1, na capital. O homem, ainda não identificado, foi abordado pelo Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro). Ele reagiu à abordagem e atirou c...