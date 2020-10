Cidades Dois morrem em ações policiais em Goiânia Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da capital

Duas pessoas morreram em ações policiais ocorridas neste sábado (3) em Goiânia. Segundo a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), Leonardo Henrique Fernandes de 30 anos morreu após revidar a abordagem policial no Setor Urias Magalhães. De acordo com a especializada, ele, que já possuía passagens por tráfico, estava com várias porções de drogas. O segund...