Cidades Dois morrem e sete ficam feridos em colisão em Goiás Motorista de um dos veículos perdeu o controle da direção. entrou na contramão e bateu de frente contra o outro carro

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas após uma batida entre dois carros durante um temporal, na tarde deste domingo (3), na BR-040, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. O motorista de um dos veículos perdeu o controle da direção, entrou na contramão e bateu de frente contra outro carro. Duas pessoas que estavam no veículo morreram no local. As out...