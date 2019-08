Cidades Dois morrem após briga em bar de Aparecida de Goiânia Uma das vítimas foi morta a facadas

Dois homens morreram após uma briga de bar, na noite desta segunda-feira (12), na Rua R-3, no setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A dupla ingeria bebida alcoólica no estabelecimento comercial quando começaram a brigar. Um deles pegou uma faca e golpeou a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Policiais Milita...