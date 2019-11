Cidades Dois médicos são indiciados pela morte da estudante Susy Nogueira em UTI de Goiânia Profissionais foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar

Atualizada às 11h47. Dois médicos foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, no inquérito que investigou a morte da universitária Susy Nogueira Cavalcante, de 21 anos. Os profissionais são da Organização Goiana de Terapia Intensiva (OGTI) e responsáveis pela gestão da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Goiânia Leste, no Set...