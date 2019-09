Cidades Dois jovens são presos por homicídio motivado por ciúmes em Anápolis O crime aconteceu em 2016. Rafael Ribeiro da Silva, de 19 anos, foi morto com vários tiros

Dois jovens foram presos na manhã desta segunda-feira (9) suspeitos de matar Rafael Ribeiro da Silva, de 19 anos, em Anápolis, na Região Central do Estado. De acordo com o delegado Wlisses Velentim, do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Anápolis, o crime aconteceu em 2016 e teria sido motivado por ciúmes. A investigação aponta que no dia 30 de dezembro...