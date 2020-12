Cidades Dois irmãos suspeitos de tráfico de drogas são presos em Goiânia Detidos foram flagrados com porções de maconha. A dupla e o entorpecente foram encaminhados para a Central de Flagrantes

Dois irmãos suspeitos de tráfico de drogas foram presos nesta segunda-feira (28) no Setor Negrão de Lima, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), um dos suspeitos foi abordado com uma pequena porção de maconha. Após ser questionado pelos policiais, confessou que tinha mais em casa. No local, os agentes encontraram duas porções grandes de drogas dentro de um ...