Cidades Dois integrantes de torcidas organizadas são presos após confusão em partida de futebol em Goiânia Um terceiro suspeito segue sendo procurado pela polícia

Dois integrantes de torcidas organizadas foram presos após confusão generalizada no final da manhã deste domingo (29) durante uma partida de futebol no Setor Estrela Dalva, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar (PM), três homens dispararam tiros no meio dos presentes no jogo. Não houve feridos. Os suspeitos fugiram em seguida, mas um foi localizado em Sen...