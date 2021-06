Cidades Dois idosos de asilo de Pirenópolis estão internados após surto de Covid-19 De acordo com a gestão do município, nove dos 21 internos testaram positivo para a doença

Dois idosos que vivem no Asilo Aldeia da Paz, em Pirenópolis, estão internados no Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime após surto de Covid-19 atingir o local. De acordo com a Prefeitura de Pirenópolis, nove dos 21 internos testaram positivo para a doença. Um funcionário do local, que é gerido por iniciativa privada, também testou positivo. Todos os idosos haviam...