Cidades Dois homens suspeitos de roubo no Pará são presos em Goiânia Um dos detidos também é suspeito de participação em furtos a agências bancárias em municípios goianos

Dois homens suspeitos de roubarem uma casa no Pará foram presos, em Goiânia, por porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso. As prisões foram convertidas em preventiva. Segundo a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por intermédio do Grupo Antirroubo a Bancos (GAB), as detenções aconteceram após uma denúncia anônima informar que Rafael Bernardo S...