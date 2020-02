Cidades Dois homens são presos suspeitos por roubar carga de cigarros em Santo Antônio do Descoberto De acordo com a Polícia Militar, o crime teria sido praticado nesta segunda-feira (3) por quatro pessoas; dois deles seguem foragidos

Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (3), em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal (DF), suspeitos de roubar uma carga de cigarros avaliada em R$ 200 mil. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime teria sido praticado nesta segunda de manhã no município por quatro homens. Conforme a PM, os suspeitos se esconderam em uma...