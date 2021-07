Dois homens suspeitos de roubar e matar Marco Antônio de Oliveira, de 47 anos, foram presos temporariamente, por 30 dias, em Aparecida de Goiânia. Um dos investigados, segundo a Polícia Civil (PC), confessou o crime.

Marco Antônio foi morto em sua casa no dia 29 de outubro de 2013, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. O corpo foi encontrado por uma vizinha dois dias depois, em avançado estado de decomposição, após familiares tentarem, sem sucesso, contato com ele. De acordo com a PC, as mãos de Marco Antônio estavam algemadas e a casa toda revirada. Os suspeitos levaram uma televisão, um computador, o telefone celular e o Volkswagen/Golf da vítima.

A investigação apontou que a vítima havia contratado o serviço sexual de dois rapazes, um deles já era seu conhecido, pedindo que levasse um amigo. No local, depois de ingerirem bebidas alcoólicas, o ato sexual foi praticado entre os indiciados e a vítima.

Após isso, de acordo com a apuração, os investigados com o intuito de roubar a vítima, a algemaram e iniciaram as agressões físicas, que resultaram em sua morte.