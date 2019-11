Cidades Dois homens são presos por hackear dados para sacar PIS de falecidos em Mineiros Dupla foi abordada na BR-364 pelo Comando de Operações de Divisas da PM

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (1º), suspeitos de hackear dados de pessoas mortas para realizar saque de PIS/PASEP. Com documentos falsos, eles retiraram dinheiro em uma agência da Caixa Econômica Federal de Mineiros, no Sudoeste do Estado. Os suspeitos foram abordados na BR-364 pelo Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar. No veículo, durante a...