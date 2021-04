Cidades Dois homens são presos em Hidrolândia com centenas de pássaros silvestres Canários e pássaros-pretos estavam sendo transportados dentre de sacos de batata e gaiolas. Animais seriam levados para São Paulo

Dois homens, de 43 e 47 anos, foram presos no final da manhã desta quinta-feira (15) quando transportavam centenas de animais silvestres. Canários e pássaros-pretos estavam dentro de sacos de batata e gaiolas no interior de um automóvel. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a abordagem do veículo na BR-153, em Hidrolândia, na região metropolitana da capital. Agente...