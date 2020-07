Cidades Dois homens são presos após furtarem chinelo em supermercado no Residencial Itaipú, em Goiânia Caso foi registrado na tarde desta segunda-feira pela Guarda Civil Metropolitana (GCM)

Dois homens de 29 e 49 anos foram presos na tarde desta segunda-feira (20) após furtarem um chinelo em um supermercado no Residencial Itaipú, em Goiânia. O caso foi registrado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) após uma denúncia. Os dois estavam separando itens do supermercado e colocando em locais onde acreditavam que as câmeras não filmavam. Quando perceberam que o...