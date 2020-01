Cidades Dois homens são mortos a tiros durante comemoração de ano-novo, em Caldas Novas Vítimas estavam com amigos quando suspeito atirou contra o grupo

Dois homens foram mortos a tiros e outro ficou ferido durante a comemoração de Ano-Novo, na madrugada desta quarta-feira (1º), na Avenida Santo Amaro, no setor Solar, em Caldas Novas. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas estavam com amigos e festejavam quando o suspeito chegou ao local e atirou contra o grupo. A motivação do crime e a identidade do suspeito ainda ...