Cidades Dois homens são assassinados entre a noite de ontem e a madrugada deste sábado Em um dos casos um suspeito foi identificado, mas não foi preso por falta de provas

Dois homens foram assassinados na Região Metropolitana de Goiânia entre a noite de ontem (23) e a madrugada deste sábado (24). O primeiro caso ocorreu no setor Aeroviário, na capital. Um homem foi baleado próximo a um bar e morreu a caminho do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). De acordo com a Polícia Civil, um carro se aproximou d...