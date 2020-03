Cidades Dois homens morreram baleados por suspeito em uma moto em uma distribuidora, em Senador Canedo Autor dos disparos ainda não foi encontrado. Polícia suspeita que o assassino tenha envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa

Ademir dos Santos Filho e Júlio Levino foram mortos na noite de sexta-feira (6) por um homem que estava em uma moto, no Setor Monte Azul, em Senador Canedo. As vítimas estavam em uma distribuidora quando foram alvos dos disparos, testemunhados por pessoas que também estavam no local. A Polícia Militar suspeita que o assassino tenha envolvimento com tráfico de drogas e...