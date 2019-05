Cidades Dois homens morrem em suposta troca de tiros, em Aparecida de Goiânia Segundo a PM, a dupla teria reagido a uma abordagem policial. Nesta semana, outros quatro casos de confronto foram registrados com cinco mortos

Dois homens morreram em uma suposta troca de tiros com a PM, na manhã desta quarta-feira (8), na Rua dos Curiós, no setor Morada dos Pássaros, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, houve uma abordagem policial e os dois suspeitos reagiram atirando. Em seguida, os PMs teriam revidado e atingido a dupla, que morreu no local. Os nomes não foram repassados p...