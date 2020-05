Cidades Dois homens morrem em confronto com a PM, em Aparecida de Goiânia Segundo a polícia, uma equipe foi ao local em que aconteceu a troca de tiros após receber denúncia de que a casa era um ponto de venda de drogas

Dois homens morreram na noite dessa sexta-feira (15) em confronto com a Polícia Militar, na Rua Olga, no Conjunto Bela Morada, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar foi à casa dos suspeitos após receber denúncia de que o local era um ponto de tráfico de drogas. Ainda segunda a polícia, a equipe foi recebida com tiros ...