Cidades Dois homens morrem em acidente no Setor Perim, em Goiânia Por motivo ainda desconhecido, a motocicleta encostou na lateral direita do carro e depois na parte esquerda do caminhão, e os dois ocupantes caíram e morreram

Dois homens morreram na noite desta segunda-feira (4) em acidente na Avenida Perimetral Norte, no Setor Perim, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), as duas vítimas estavam em uma motocicleta que trafegava entre um carro de passeio e um caminhão, todos no sentido norte. Por motivo ainda desconhecido, a motocicleta encostou na lat...