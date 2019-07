Cidades Dois homens morrem ao tentar tirar selfie em cachoeira Ismael Elias Maia e Victor Kennedy Almeida Afonso Pena se aproximaram da beirada de um penhasco quando um deles escorregou

Duas pessoas morreram no domingo, 14, após tentativa de tirar uma selfie em uma cachoeira na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Os mortos são o operador de empilhadeira Ismael Elias Maia, de 26 anos, e o técnico administrativo Victor Kennedy Almeida Afonso Pena, de 29. Segundo relato de testemunhas aos bombeiros, os doi...