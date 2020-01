Cidades Dois homens levam choque elétrico em Goiânia e um deles morre na hora A vítima que sobreviveu foi encaminhada ao Hugo. Segundo a Enel, o acidente ocorreu após encostarem um mastro de bandeira na rede de média tensão da distribuidora

Dois homens sofreram choque elétrico em uma empresa na Vila Redenção, as margens da BR 153, em Goiânia na tarde desta sexta-feira (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, Valério Adilson Barbosa Borges, de 43 anos, não resistiu e morreu no local. “Já acionamos o Instituo Médico Legal e estão a caminho”, afirma o capitão Wanderley Valério de Oliveira. Já Jurandir G...