Cidades Dois homens ficam feridos após carro colidir com poste em Novo Gama, entorno do DF Acidente aconteceu na manhã deste sábado e jovens as duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Santa Maria

Dois homens ficaram feridos na manhã deste sábado após um Ford Fiesta, de cor prata, colidir com um poste no canteiro central de uma avenida em Pedregal, Novo Gama, no entorno do Distrito Federal (DF). O acidente aconteceu por volta de 6h46 e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Santa M...