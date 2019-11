Cidades Dois ficam feridos após batida envolvendo duas caminhonetes em Goiás Uma das vítimas foi encaminhada para o Hospital Municipal de Iporá com escoriações

Dois homens ficaram feridos após uma batida envolvendo duas caminhonetes, na manhã desta quinta-feira (7), na GO-060, em Iporá, na região central de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos veículos envolvidos na colisão chegou a capotar e foi parar no acostamento da rodovia. Uma das vítimas foi atendida no local, já a outra, que estava no veículo capotado, foi encaminhada p...