Cidades Dois dos oito aviões sucateados da Funai estão parados no aeroporto de Goiânia há três anos Ministra Dâmares Alves comentou no twitter que aeronaves serão leiloadas com valores iniciais de R$ 1 mil, devido ao desgaste. Ela afirma que prejuízo aos cofres públicos é de mais de R$ 3 milhões

Dois dos oito aviões sucateados da Fundação Nacional do Índio (Funai) estão abandonados no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Ministra da Família, Mulher e direitos Humanos, Dâmares Alves criticou, por meio do twitter, a situação das aeronaves que estão abandonadas em Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro e Pará. Os aviões que estão aqui na capital seguem parados há trê...