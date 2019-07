Cidades Dois dos oito aviões sucateados da Funai estão parados no aeroporto de Goiânia há 3 anos Ministra Damares Alves comentou no Twitter que aeronaves serão leiloadas com valores iniciais de mil reais, devido ao desgaste. Ela afirma que prejuízo aos cofres públicos é de mais de R$ 3 milhões

Dois dos oito aviões sucateados da Fundação Nacional do Índio (Funai) estão abandonados no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves criticou, por meio do Twitter, a situação das aeronaves que estão em Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro e Pará. Os aviões que estão aqui na capital seguem parados há três anos s...