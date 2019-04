Vida Urbana Dois detentos são recapturados após fugirem de presídio de Uruaçu, no Norte de Goiás Fuga ocorreu durante banho de sol, na manhã de domingo (31). Dez presos ainda não foram localizados

Dois dos detentos que fugiram da Cadeira Pública de Uruaçu, no Norte do Estado, na manhã do último domingo (31), já foram recapturados. Ambos faziam parte do grupo de 12 presos que deixaram a unidade prisional durante o banho de sol. Um deles foi detido logo após pular o muro do local. Outro foi localizado pela Polícia Militar (PM) de Goiás durante a noite no municí...