Cidades Dois detentos são mortos dentro da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia Quatro suspeitos confessaram ter praticado o crime; eles serão levados para o 1° Distrito Policial do município, onde será feito o flagrante

Dois presos foram mortos com golpes de um objeto metálico na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia (CPP), na Região metropolitana de Goiânia, no fim da tarde desta quinta-feira (30). Segundo informações preliminares, eles teriam sido assassinados em celas diferentes, por pessoas com quem compartilhavam o espaço. Quatro suspeitos que confessaram ter pr...