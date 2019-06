Cidades Dois corpos são encontrados em Goiânia dentro de carro incinerado O veículo estava numa estrada de terra, próxima à BR-060, na saída para Guapó

Dois corpos foram encontrados neste domingo no interior de um veículo carbonizado que estava numa estrada de terra no loteamento Alphaville, próximo ao Residencial Santa Fé, região Sudoeste de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas ainda não foram identificadas. Policiais da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) estiveram no loc...