Cidades Dois corpos com sinais de esfaqueamento são encontrados em Goiânia As vítimas são homens e ainda não foram identificadas

Dois corpos com sinais de esfaqueamento foram encontrados na noite desta segunda-feira (29) em pontos diferentes de Goiânia. O primeiro caso foi no cruzamento da Rua 4 com Avenida Araguaia, no Centro. O corpo de um homem, ainda não identificado e com aproximadamente 40, foi encontrado pela Polícia Militar (PM). O segundo caso foi no Bairro São Francisco. A vítima...