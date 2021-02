Cidades Dois colombianos e um venezuelano são presos em Catalão suspeitos de furtar lojas no Nordeste O trio vai responder por furto qualificado, uso de documentos falsos e formação de quadrilha

Dois colombianos e um venezuelano foram presos, na tarde desta segunda-feira (22), na BR-050, em Catalão, no Sudeste goiano. Os estrangeiros são suspeitos de furtar uma joalheria em um shopping no Piauí, uma loja de celulares em um shopping do Maranhão e de utilizar documentos falsos para locar um Fiat Uno, que estava sendo utilizado na fuga. Segundo a PRF eles s...