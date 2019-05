Cidades Dois Cmeis recebem seis salas modulares em Goiânia Espaços foram entregues para as unidades do Atheneu Dom Bosco e do Jardim Mariliza

Seis novas salas modulares foram entregues, nesta segunda-feira (27), aos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) do Atheneu Dom Bosco e do Jardim Mariliza, ambos localizados na região Sul de Goiânia. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), o Cmei Atheneu Dom Bosco atende 126 crianças de seis meses a 4 anos e 11 meses, em tempo integral. Com a inauguração d...