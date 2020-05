Cidades Dois ciclistas ficam feridos após atropelamento em Valparaíso de Goiás O motorista do carro fugiu sem prestar socorro as vítimas

Dois ciclistas foram atropelados por um carro, na madrugada deste domingo (17), na Avenida 15 de Junho, em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal. Após a batida, o motorista do veículo de passeio fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Um dos ciclistas de 33 anos sofreu fratura exposta em três dedos do pé esquerdo e lesões no rosto. Já o outro teve divers...